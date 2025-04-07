Şişli Kent Lokantası açıldı! Kayyumun ilk menüsü belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bir süredir kapalı olan Şişli Belediyesi'ne ait kent lokantaları hizmete açıldı.

Bir süredir kapalı olan Şişli Belediyesi'ne ait kent lokantaları hizmete açıldı. Kayyumun ilk menüsünde; Sultan çorbası, nohut yemeği, prinç pilavı turşu, ekmek ve su yer aldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanması ve görevinden alınmasının ardından tedarik gerekçesiyle kayyum tarafından kapatılan kent lokantaları bugün yeniden hizmete açıldı.

Kayyum tarafından tekrardan himzete açılan kent lokantalarının ilk menüsünde; Sultan çorbası, nohut yemeği, prinç pilavı turşu, ekmek ve su yer aldı. Menü 40 TL'den satışa sunuluyor.

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