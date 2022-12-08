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Şişli’de 7 katlı otelde yangın

Şişli’de 7 katlı otelde yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan zehirlendi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 07:56
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Şişli’de 7 katlı otelde yangın çıktı

Şişli’de 7 katlı otelde yangın
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İHA’nın haberine göre, yangın Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otelde saat 07.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, otel içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın yoğun dumana neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangının kaynağına ulaşarak söndürdü. Otel içerisinde yoğun duman oluşurken vatandaşlar tedbir amaçlı olarak otelden tahliye edildi.

Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Otel içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan bir kişi etkilenirken sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedavi edildi.

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