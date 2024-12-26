Şişli'de ‘Gezici Kent Market’ projesi başlıyor: İlk durak Feriköy

Belediye, içinde reyonlar ve alışveriş kasası bulunan bir kamyonu markete dönüştürdü. Gezici Kent Market'in ilk durağı Feriköy'deki Yay Meydanı olacak. "Uygun fiyat, kaliteli hizmet" sloganıyla hizmete girecek olan marketin açılışını Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yapacak.

BAŞKAN ŞAHAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Resul Emrah Şahan, gezici market hakkında, "Şişli'deki her vatandaşımız en kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşacak. 'Kent Market', bütçe dostu fiyatlarıyla yurttaşlarımızın tenceresi kaynasın diye açılıyor. En ucuz fiyatla en kaliteli ürünü, yurttaşlarımızın ayağına götüreceğiz" dedi.

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40 ÜRÜN SATIŞA SUNULACAK



Gezici Kent Market'te nohuttan fasulyeye, undan ayçiçek yağına, bulaşık deterjanından bebek bezine kadar ilk etapta 40 farklı ürün satışa sunulacak. Market, hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek ve alışverişlerde sadece kredi kartı geçerli olacak.