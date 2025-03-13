Şişli’de İETT otobüsü alev aldı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkiinde seyir halindeki bir otobüste yangın çıktı. Yangının, otobüste sadece şoförün bulunması sayesinde daha büyük bir faciaya yol açmadan kontrol altına alındığı bildirildi.

YOLCU OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

İddiaya göre, 34 HO 2497 plakalı İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün şoförü, arkasından gelen bir araç sürücüsünden otobüsten alev çıktığına dair uyarı aldı. Bu uyarının ardından otobüs şoförü, aracı yolun sağ şeridine çekerek hemen otobüsü terk etti.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangının, otobüsün motor kısmından başladığı ve kısa süre içinde otobüsün büyük kısmını etkisi altına aldığı belirtildi. Olayın ardından, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak otobüsün büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri, yanan otobüsün çevresinde güvenlik önlemleri alırken, yolda yaşanan trafik yoğunluğuna müdahale etti. Yangının çıkış nedeni hakkında ise inceleme başlatıldı.