Şişli'de İETT otobüsü park halindeki cipe çarptı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Şişli'de İETT otobüsü, kaygan zemin nedeniyle duramayarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otobüste ayakta duran 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Darülaceze durağı önünde gerçekleşti. İETT otobüsünü kullanan Ömer Kambur, yerlerin kaygan olması nedeniyle duramayarak park halindeki otomobile çarptığını belirtti. Kazanın ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs şoförü Ömer Kambur, "Otomobil duruyordu. Ben de frene bastım ama duramadım. Arkadan frene bastım ama araba duramadı. Arabada ayakta olan 2 kişi yere düştü." dedi.

islide-iett-otobusu-park-halindeki-cipe-carpti-2-kisi-duserek-yaralandi-yenicag-1.jpg

islide-iett-otobusu-park-halindeki-cipe-carpti-2-kisi-duserek-yaralandi-yenicag-2.jpg

Şişli'de İETT otobüsü park halindeki cipe çarptı: 2 yaralı

Şişli'de İETT otobüsü park halindeki cipe çarptı: 2 yaralı

Şişli'de İETT otobüsü park halindeki cipe çarptı: 2 yaralı

Şişli'de İETT otobüsü park halindeki cipe çarptı: 2 yaralı

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