Şişli'de 'Kadınlar Günü' coşkusu: Sanat ve dayanışma iç içe

İftar sofrasında ilçedeki kadınlarla bir araya gelen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kadına yönelik politikalarda kısa sürede önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Şahan, "Kadınların, yaşamın her alanında varlık gösterdiği, eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir kent, bir ülke ve bir dünya için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık bin kadının katılımıyla dün akşam iftar sofrasında buluştu.

Şahan, konuşmasının başında hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı hem de tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu.

'8 MART EŞİTLİK MÜCADELESİNİN SİMGE GÜNÜDÜR'

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün onurunu, mücadelesini ve dayanışmasını hep birlikte paylaşmak için de buluştuk. Bir belediye başkanı olarak öncelikle şunu söylemek isterim; kadınların, yaşamın her alanında varlık gösterdiği, eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir kent, bir ülke, bir dünya için uğraşıyoruz. Seçimden bu yana, belediyede yönetici kadrosu, müdür ve başkan yardımcıları kadrosunun yüzde 70'i kadın. Kadınların adaletine, gücüne; kadınların değiştirme gücüne ve çalışkanlığıyla ancak aydınlık yarınlara varacağız. Biz yerel yönetimlerde kadınların bu anlamda hem sosyal hayatta, hem iş gücünde, hem kent yaşamında ve karar alma mekanizmalarında olmaları için var gücümüzle çalışacağız. 8 Mart sadece bir kadınlar günü değil. 8 Mart hepimiz için bir eşitlik mücadelesinin simge günüdür. Hepinizin tekrar Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şişli'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında, ilk olarak edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimleri, kadın haklarını ve kadınların yaşadığı sorunları konuşmak üzere 6 Mart'ta Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde bir araya geldi. "Kalemin Ucunda Kadın Var" başlığıyla gerçekleşen söyleşiye yazarlar İnci Aral, Mine Söğüt, Oya Baydar ve Erendiz Atasü konuk oldu.

7 Mart'ta "Biz Şişli" etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde "Zabel" tiyatro oyunu, 8 Mart'ta ise Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden "Kanlı Nigar" izleyiciyle buluştu. Ayrıca, Küratör, ressam Ülkü Cılızoğlu'nun konsept projesi olan "Öncü Kadınlarımız Müze Sergisi" de 8 Mart'ta Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde kapılarını açtı.

Öncü Kadınlarımız Müze Resim Sergisi 36 ressam tarafından yapılan 50 eserden oluşuyor. Türkiye tarihinde iz bırakmış öncü kadınları unutturmamak, yeni nesillerle tanıştırmak amacıyla hazırlanan projede ilklere öncülük eden Cumhuriyet Kadınları usta sanatçıların kişisel kurgularıyla ve özgün teknikleriyle resmedilerek ele alınıyor. Resmedilen kadınlar arasında Muazzez İlmiye Çığ, Şerife Bacı, Halide Edip Adıvar, Nene Hatun, Türkan Saylan, Zübeyde Hanım gibi çok sayıda isim yer alıyor. Sergi 21 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Öte yandan Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Şişli Belediyesi, bugün bin kadını İstanbul Boğazı'nda keyifli bir vapur turuna çıkaracak. Saat 13.00'te hareket edecek vapurda, kadınlar İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir gün geçirecek.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde yarın (10 Mart) 20.30'da Türkülerde Kadının Sesi başlığıyla sanatçılar Feryal Öney ve Ayfer Vardar, birlikte konser verecek.

11 Mart'ta ise yine Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde Çiğdem Tunç'un moderatörlüğünde gerçekleşecek "Birlikte İyiyiz" adlı söyleşide şair Orhan Aydın ve Reyhan Karaca konuşmacı olarak yer alacak."