Şişli’de korku dolu anlar! Bir binada kısmi çökme yaşandı

Kaynak: İHA
Şişli’de korku dolu anlar! Bir binada kısmi çökme yaşandı

İstanbul Şişli'de akşam saatlerinde boş bir binada kısmi çökme yaşandı. Büyük bir gürültüyle çöken bina, çevrede paniğe neden oldu.

Akşam saatlerinde Şişli'de yaşanan olayda, 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.

Büyük bir gürültüyle çöken bina, çevrede paniğe neden oldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KÖPEKLER ÇALIŞMALARA KATILDI

K-9 köpekleri de çöken binada yapılan çalışmalara katıldı.

Çevredekilerin çöken binada yaşlı bir adamın yaşadığını söylemesi üzerine ekipler enkaz içerisinde arama kurtarma çalışmaları yaptı.

Yapılan araştırmada kimliği tespit edilen yaşlı adamın yakınlarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Akçay ilçesine gittiği belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak, çöken binadan ayrıldı.

Son Haberler
Leipzig deplasman şanssızlığını kırdı
Leipzig deplasman şanssızlığını kırdı
Chelsea, Ipswich Town ile berabere kaldı
Chelsea, Ipswich Town ile berabere kaldı
İskeleden düşen işçi yaralandı
İskeleden düşen işçi yaralandı
İlhan Palut "Bir ateş lazım bize"
İlhan Palut "Bir ateş lazım bize"
Fatih Tekke "Derbi niteliğindeki maçı kazandık"
Fatih Tekke "Derbi niteliğindeki maçı kazandık"