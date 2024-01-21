Şişli'de otomobil AVM'ye daldı, yürüyen merdivene saplandı: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul’un Şişli ilçesinde, İ.G.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine Kanyon AVM'nin cam kapısını kırıp içeri daldı. Yürüyen merdivenlere giren otomobil burada asılı kaldı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Kazada merdivenin başındayken otomobilin çarptığı 46 yaşındaki S.Ö. ile yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu K.Ö. ve otomobildeki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

K.Ö.'nün sağlık durumu ciddiyetini korurken, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan İ.G., ‘taksirle yaralama’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA ANI KAMERDA

Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin cam kapıyı kırarak girdiği ve sonrasında merdivenin başında bekleyen 8 yaşındaki K.Ö ile yanındaki S.Ö.'ye çarparak merdivende asılı kaldığı görüldü. Bu sırada otomobilden panikle bir kadının indiği ve otomobilin altında kalmaktan kurtulan çevredekilerin de şaşkınlık yaşadığı anlar yer aldı.