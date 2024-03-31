Şişli’de oy kullanan seçmenler ayine katıldı

Şişli Feriköy’de bulunan Feriköy Ermeni İlkokulu ile Ortaokulu'nda yerel seçimler için oylarını verenler, Surp Vartanans Kilisesi’ndeki ayine katılıp Paskalya Bayramı'nı kutladı. Bazı vatandaşlar önce ayine katıldı daha sonra oyunu kullandı, kimileri ise oyunu kullanıp ayine katıldı.

"PEYGAMBERİMİZİN YENİDEN DİRİLİŞİNİ KUTLUYORUZ"

Ayine katılanlardan Nurhan Palakoğlu, "Bu sene ilginç bir raslantı olarak Paskalya ve yerel seçimler aynı güne denk geldi. Paskalya, bilmeyenler için İsa Peygamberimizin yeniden dirilişini kutluyoruz. Ermeni Cemaati ve Katolik Cemaati 7 hafta boyunca oruç tuttu, oruç döneminin bitiminde de Paskalya'yı kutluyoruz. Kiliselerin olmadığı yerde oy kullanan vatandaşlarımız için sorun oldu ama her ikisini de insanlar yapıyorlar. Çünkü önem veriyorlar. Bir yerde Paskalya önemli ama ülkemiz için en iyi hizmeti verecek yönetciyi seçmek de önemli.Şu an bulunduğumuz yerdeki bahçemiz, kilisenin ve okulun ortak kullandığı bir bahçe, mesafe açısından iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra Paskalya Bayramı’nı kutlamaya gelen bir cemaat üyesi ise "Paskalya Bayramımız çok iyi geçti, milletin çoğu oyunu kullandı öyle geldik. Gitmeyenler de şimdi gidecek oy kullanacaklar. Bildiğim kadarıyla seçim Paskalya Bayramı’na daha önce denk gelmedi. Vatandaşlık görevimizi yaptık sonra bayramımızı kutladık, Allah devletimizden razı olsun" şeklinde konuştu.