Şişli'de sahte polisten 17 bin dolarlık dolandırıcılık

Duatepe Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe saat 09.00 sıralarında Nijerya uyruklu A.O.J., iş ortağı olduğu iddia edilen T.Ç. isimli kişiyle buluştu. Bu sırada yanlarına gelen bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, T.Ç.'yi "sen gidebilirsin" diyerek gönderdi ve A.O.J.'nin üstünü aramaya başladı. Kendisini polis olarak tanıtan kişi, A.O.J.'nin 17 bin dolarını alarak sınır dışı edeceğini söyleyerek uzaklaştı. Durumdan şüphelenen A.O.J., sahte polisin peşinden gitti. Polis olduğunu iddia eden kişiyle A.O.J. bir süre birlikte yürüdü. Polis olduğunu iddia eden kişi, bir süre sonra A.O.J.'yi yanından uzaklaştırdı. Sahte polis daha sonra kendisini bekleyen suç ortağının kullandığı plakası sökülmüş motosikletin arkasına binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra kaçan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarında motosikletin marka, model ve rengini tespit eden polis ekipleri, motosikletin T.Ç.'nin üzerine kayıtlı olan motosikletle birebir aynı olduğunu belirledi. Kağıthane'deki ev adresine baskın yapılan T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İlk yapılan sorgusunda iş ortağını dolandırmak için böyle bir tezgah kurduğunu itiraf eden T.Ç., motosikletinin Feriköy'de bir adreste olduğunu söyledi. Söz konusu adreste motosikletin bulunamaması üzerine T.Ç. bu kez de arkadaşı S.B.'de olduğunu belirtti. Bunun üzerine polis S.B.'ye ulaşarak verdikleri adrese gelmesini istedi. Davete uyarak, verilen adrese gelen S.B.'nin kendini sahte polis olarak tanıtan kişi olduğu anlaşıldı.

İŞ ORTAĞINI DOLANDIRMAYA ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

T.Ç.'nin polis merkezinde verdiği ifadede dolandırıcılığı arkadaşı S.B. ile beraber planladıklarını daha sonra da elde ettikleri parayı bölüşeceklerini itiraf ettiği öğrenildi. Çalınan 17 bin dolardan 3 bin 400'ü T.Ç.'nin üstünden çıkarken, 12 bin 300 dolar ise S.B.'nin kız arkadaşı G.G. de ele geçirildi.

DOLANDIRICILAR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Motosikleti kullanan M.Ç. ile S.B.'nin parayı teslim ettiği kız arkadaşı G.G. polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan T.Ç., S.B., M.Ç.'nin ifadeleri alınarak "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan işlem yapıldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen 15 bin 700 dolar ise Nijeryalı A.O.J.'ye teslim edildi.