Şişli’de sünnet düğün alanı yerini dövüş pistine bıraktı! Mahalle sokağa döküldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şişli'de sünnet düğününde aile kavgası sokağa taştı: Tekme-yumruklar havada uçuştu. Kadınların araya girmesiyle olay daha da büyüdü ve bazı kadınlar ortada kaldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre salonda sünnet düğünü sırasında çocuğun ailesiyle akrabaları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sokağa taşındı. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada bazı kadınlar kavgayı ayırmak istedi.

KADINLAR ARADA KALDI

Ancak kalabalığın sakinleşmemesi üzerine kadınlar da arada kaldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona ererken, kavgada bayılanlara ambulansta müdahale edildi.

Şişli’de sünnet düğün alanı yerini dövüş pistine bıraktı! Mahalle sokağa döküldü

Şişli’de sünnet düğün alanı yerini dövüş pistine bıraktı! Mahalle sokağa döküldü

Şişli’de sünnet düğün alanı yerini dövüş pistine bıraktı! Mahalle sokağa döküldü

Şişli’de sünnet düğün alanı yerini dövüş pistine bıraktı! Mahalle sokağa döküldü

Şişli’de sünnet düğün alanı yerini dövüş pistine bıraktı! Mahalle sokağa döküldü

Şişli’de sünnet düğün alanı yerini dövüş pistine bıraktı! Mahalle sokağa döküldü

Şişli’de sünnet düğün alanı yerini dövüş pistine bıraktı! Mahalle sokağa döküldü

Şişli’de sünnet düğün alanı yerini dövüş pistine bıraktı! Mahalle sokağa döküldü

Şişli’de sünnet düğün alanı yerini dövüş pistine bıraktı! Mahalle sokağa döküldü

Şişli’de sünnet düğün alanı yerini dövüş pistine bıraktı! Mahalle sokağa döküldü

Son Haberler
Erdoğan'dan "Trump iddiaları"na sert yanıt: Bu adam uydurup duruyor
Erdoğan'dan "Trump iddiaları"na sert yanıt: Bu adam uydurup duruyor
Alzheimer’ın ilerleyişini yavaşlatabilecek yeni bir umut
Alzheimer’ın ilerleyişini yavaşlatabilecek yeni bir umut
Sosyal medyadaki yapay zeka videosuna inanıp dolandırıldı
Sosyal medyadaki yapay zeka videosuna inanıp dolandırıldı
Okan Buruk Konyaspor maçı öncesi kılıcını çekti! 3 isme kulübeyi gösterdi
Okan Buruk Konyaspor maçı öncesi kılıcını çekti! 3 isme kulübeyi gösterdi
Şebekenin ölümcül planı çökertildi! Polisin tuzağına düştüler: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Şebekenin ölümcül planı çökertildi! Polisin tuzağına düştüler: Çok sayıda kişi gözaltına alındı