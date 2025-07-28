Şişli’deki ünlü dersanenin sahibi çocukları taciz etti. "Bu yaşta böyleyse...."

İstanbul’un Şişli ilçesi Mecidiyeköy’deki Prestij Kurs Merkezi’nin sahibi Mehmet Deniz Önal, 18 yaşından küçük kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü gizli soruşturma kapsamında 4 Temmuz’da yakalanan Önal, İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Önal’ın evinde yapılan aramada, son beş yılda öğrencileriyle cinsel içerikli yazışmalar ve 100’den fazla video kaydı ele geçirildi. Soruşturma, Önal’ın çocukları manipüle ederek fotoğraflarını çektirdiğini ve aile bireylerini de bu sürece dahil etmeye çalıştığını ortaya koydu.

Önal’ın, WhatsApp yerine şifreli bir mesajlaşma uygulaması kullandığı ve “6666”, “5555” gibi kodlarla çocukların ailelerinin yanında olup olmadığını kontrol ettiği belirlendi. Ayrıca, “allasiztosbaa15” ve “cevatprekazi2023” adlı Instagram hesaplarından pedofili içerikli görüntüler paylaştığı tespit edildi.

Önal, bu hesaplardaki gönderileri silerek takipçilerini engelledi, ancak polis delillere ulaştı. Skandal, avukat Yağmur Coşan Özer’in bir boşanma davası sırasında Önal’ın eşinin aldatma iddiasını araştırmasıyla gün yüzüne çıktı. Özer, kursun özellikle ortaokul çağındaki çocuklara hitap ettiğini fark ederek cinsel taciz şüphesiyle ihbarda bulundu.

İhbar, Önal’ın 15 yaşındaki bir çocukla ilgili “Bu yaşta böyleyse, ileride kim bilir nasıl olur?” dediği iğrenç bir videoyu da ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında Önal’ın hem yurt içinden hem yurt dışından pedofili mağdurlarının görüntülerini paylaştığı belirlendi.

Olay, eğitim camiasında büyük yankı uyandırırken, veliler ve sivil toplum kuruluşları kursların denetim süreçlerinin sıkılaştırılmasını talep ediyor. Soruşturma devam ederken, Önal’ın başka mağdurları olup olmadığı araştırılıyor.