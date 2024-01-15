Sistem çöktü. Bankalarda para transferi yapılamıyor

Binlerce vatandaşın işlem gerçekleştirdiği, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi "FAST" isimli sistemde para gönderme sorunu yaşanıyor.

Farklı bankaların müşterisi olan kişiler yaşanan duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösteriyor.

FAST sistemi aracılığıyla para transferi yapmak isteyenler, işlem sırasında "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı ile karşılaşıyor.

Bankalardan konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.