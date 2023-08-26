Sistit nedir? Sistit belirtileri nelerdir? Sistit tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan sistitle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan sistitle ilgili detaylar…

SİSTİT NEDİR?

Sistit, genellikle idrar yolu enfeksiyonunun ikincil etkisi olarak ortaya çıkan mesanenin bir tür enfeksiyonudur. Kadınlarda daha fazla görülen sistit; ağrılı ve acılı geçebilir. Hafif sistit vakaları genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşebilmektedir. Ancak sık sık sistit geçiren kişilerin düzenli veya uzun süreli tedavi ihtiyaçları olabilir. Sistite neden olan bakterilerin çoğu sağlıklı bağırsak florasını oluşturur. İdrar yolu enfeksiyonlarının büyük bir çoğunluğu bağırsakta bulunan ve idrar yoluna ulaşan bakterilerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla hem tedavide hem de sistitin tekrarlamasını engellemede bu geçişi engellemek önemlidir.

SİSTİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-İdrarda yanma ve sık idrara

-İdrara ani sıkışma, idrar varmış hissi

-Kasık ağrısı

-İdrarda kan görünmesi

-İdrar renginde koyuluk ve kötü koku yaşanabilir.

-Karın ağrısı ve mide bulantısı(ilerlemiş durumlarda)

-Çocuklarda sistit belirtileri;

-Çocuklarda sistit belirtileri yetişkinlerdeki kadar net olmayabilir. Çocukların yetişkinler gibi şikayetlerini açık bir şekilde dile getirememesi sistit teşhisini zorlaştırabilir.

-Çocuklarda sistit belirtileri genellikle; yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık ve kusma gibi şikayetlerle ortaya çıkabilir.

SİSTİT TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Sistit İçin İlaç Tedavisi

Kendine kendine veya alınan önlemlere rağmen geçmeyen sistin için tedavide genellikle ilaçlar kullanılmaktadır. Sistit için en iyi ilaç belirlenmeden önce sistite neden olan mikrobun belirlenmesi gerekmektedir. Yapılacak tetkiklerin ardından sistit için kullanılacak ilaca karar verilmelidir.

Sistit için antibiyotik seçimi yanlış yapılırsa hem yan etkileri nedeniyle sorunlar yaşanabilmekte hem de bakterilerde direnç gelişimine ve kronikleşen uzun süren enfeksiyonlara yol açabilmektedir.

Sistit tedavisinde uygun seçilmiş antibiyotikle beraber, yaşanan sorunları hafifletmek için parasetamol veya ibuprofen gibi ağrı kesici antienflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Ancak tek başına ağrı kesicilerin tedavi etkisi yoktur.

Bakteriyel sistit için antibiyotik olarak genellikle; nitrofurantoin, trimetoprim-sülfametoksazol, amoksisilin, sefalosporinler, siprofloksasin ve levofloksasin içeren ilaçlar kullanılabilir.

Sistit tedavisinde kullanılan antibiyotikler hızlı etki yapmaya başlamalıdır. Sistit belirtileri birkaç gün içinde düzelmezse doktorla tekrar görüşerek ilaç değişimi gerekebilir.

Tekrarlayan sistit durumlarında tedavi için kullanılan antibiyotikleri daha uzun süreli kullanmak gerekebilir.

İlişki ile tetiklenen bazı sistit durumlarında cinsel ilişkiden önce uygun seçilen antibiyotiğin tek bir doz alınması faydalı olabilir.

Tedavi için kullanılan sistit ilacına göre tedavinin süresi değişebilmektedir.

Sistit ilacı seçimi bireysel olarak değerlendirilmeli sistit tedavisi kişiye özel olmalıdır.

İnterstisyel sistit tedavisi

İnterstisyel sistit rahatsızlığında enflamasyonun nedeni tam olarak belli olmadığı için her vaka için en iyi sonucu veren tek bir tedavi yoktur. Diğer bakteriyel sistitlerin aksine, mesanede belirgin bir enfeksiyon bulunmadığı için İnterstisyel sistit tedavisinde antibiyotik kullanımı faydalı olmamaktadır.

İnterstisyel sistitin belirti ve şikâyetlerini hafifletmek için kullanılan tedaviler şunlardır:

Ağız yoluyla alınan veya doğrudan mesaneye yerleştirilen ilaçlar.

Mesaneyi su, gaz veya ameliyatla germek gibi şikâyetleri azaltmaya yönelik uygulamalar.

Pelvik ağrıyı hafifletmek için hafif elektrik şoklarının kullanıldığı ve bazı durumlarda idrar sıklığını azaltan sinir stimülasyonu