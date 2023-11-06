SİT alanına çadır kurdular. Çadırın içine girenler gözlerine inanamadı

Adıyaman’da birinci derece SİT alanında çadır kurulduğunu görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri ile müze yetkilileri çadırın içinde tarihi obje ile kazada kullanılan malzemeleri ele geçirdi.

KAYNAK: İHA
SİT alanına çadır kurdular. Çadırın içine girenler gözlerine inanamadı

İHA'nın haberine göre, Adıyaman Örenli Mahallesi’nde bulunan Perre Antik Kent SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. İdris T.’ye ait tarlada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçak kazı yapıldığı ve kaçak kazının görülmemesi için çadır kurulduğu ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri ile Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, çadırın içinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken çadır içerisinde yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ile kaçak kazı sırasında çıkarıldığı tespit edilen bir adet obje ele geçirildi.

Müze Müdürlüğü ekipleri, çadır kurarak kaçak kazı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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