SİT alanında kaçak kazıya jandarma operasyonu

Olay, Kahta ilçesine bağlı Narince köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan çalışmalarda, Y.K., H.K., M.V.K., M.C. ve İ.H.G. isimli 5 şüpheli şahsın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri kaçak kazı yaparken şahısları suçüstü yakaladı. Şahıslar ile birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet spiral ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Şahıslar jandarmadaki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

