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Site aidatlarını ödeyemeyenler ya taşınıyor ya da kredi çektiği ortaya çıktı

Site aidatlarında artış sonrası ödemekte zorlananların ya taşındıkları ya da ödemek için kredi çektikleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:32
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Site aidatlarını ödeyemeyenler ya taşınıyor ya da kredi çekiyor

Site aidatlarını ödeyemeyenler ya taşınıyor ya da kredi çektiği ortaya çıktı
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Enflasyonda yaşanan artış sitelerin aidatlarına da sert bir şekilde yansıdı. Aidatlardaki yüksek artışlar site sakinlerini isyan ettirdi. Aidatlardaki artışa çare olarak farklı yolların denendiği ortaya çıktı.

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, aidatlarını ödeyemeyen site sakinlerinin ya taşındığını ya da kredi çektiğini söyledi.

Şeref Oğuz’un köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

Enflasyon, dokunduğu her yerin kimyasını bozuyor. Market, fabrika, endüstri, çarşı pazar dinlemeden… Şimdi feryat; sitelerden yükselir oldu. Sorun; sitelerde yaşamanın artık zorlaşması, aidatların kira mertebesine tırmanması… Sitede ev sahibi iken kiracı gibi aidat ödenmesi…

Sitenin ortak giderleri, enflasyon yüzünden artmış bulunuyor. Site görevlilerinin (güvenlik, bahçıvan, tesisatçı, hizmetli gibi) ücretleri doğal olarak yükseldi. Hele ki asgari ücret zammı ardından… Ayrıca sitenin dışarıdan aldığı hizmetlerde olağanüstü tırmanışlar yaşanınca toplam giderler patladı.

EMEKLİ İLE PATRON KOMŞU İSE…

Sıkıntı; site giderleri ile gelirleri (sakinlerin aidatları ve varsa sitenin gelirini artırmak için kiraya verdiği bölümler, sosyal tesisler) arasında açılan makas…

Sitedeki komşun eğer kendi işinin patronu ise ve geliri iyi ise aidat zamlarıyla siteyi ticarethaneye dönüştürme eğilimi ağır basabiliyor.

Bu durumda aidatı ödeyemeyenler ya taşınıyor veya kredi çekerek aidatı karşılama yoluna gidiyor. Sürdürülebilir olmayan bu çözüm, bazı “site giderleri sübvanse edilsin” çağrılarını da gündeme getirdi. Hatta; “aidat, elektrik, su, KDV, sigorta, SGK, personel maaşını devlet karşılasın” talebi dahi var.

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Sabri Davut😁
17.01.2023 16:39
Bu işte çok vurgun var çok! Site Yönetim Kuruluna inanılmaz yetkiler verilmiş hatta bu yetki hususunda Türkiyede ikinci sırada.  
 
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