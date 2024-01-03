Site otoparkında kaçak kesilen 1.5 ton et ele geçirildi. Çürümüş etleri vatandaşa yedireceklerdi

Kaynak: DHA
Site otoparkında kaçak kesilen 1.5 ton et ele geçirildi. Çürümüş etleri vatandaşa yedireceklerdi
Bursa’da bir sitenin otoparkında kaçak olarak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi.

Eti ucuza mâl edip halkı zehirleyen et tacirlerine karşı operasyonlar devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bursa’da bir sitenin altındaki otopark alanında, kaçak et kesimi yapıldığı ve depolandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

ÇÜRÜMÜŞ KIYMA VE PARÇA ETLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler olay yerine vardığında binanın girişindeki bölgenin mezbahaya dönüştürüldüğünü tespit etti. Alanda bulunan dolapların içerisinde çok sayıda karkas halde koyun eti bulunurken, bidonlar ve kovalar içerisinde de ne eti olduğu tespit edilemeyen çürümüş kıyma ve parça etler bulundu.

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1,5 TON ET İMHA EDİLDİ

İnsan sağlığına ve tüketime uygun olmayacak şekilde kesilen ve depolanan 1,5 ton et, olay yerine getirilen çöp kamyonlarıyla imha edildi. O anlar belediye ekiplerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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150 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak etlerin kesiminin yapıldığı ve depolandığı yerin sahibine, ruhsatsız şekilde kaçak et kesimi yaptığı için 150 bin lira ceza uygulandı.

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