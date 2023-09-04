Site yöneticisinin üstüne kepçeyle toprak döküldü

İstanbul’da yıkıma karşı direnen site yöneticisinin kafasına kepçe operatörü toprak döktü.

Site yöneticisinin üstüne kepçeyle toprak döküldü

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Yeşil Yamaç Sitesi’nde Danıştay’da bekleyen dava ve yıkım isteğine karşı yürütmeyi durdurma kararına rağmen çocuk parkı yıkılıyor.

Yıkıma karşı duran site yöneticisinin üstüne kepçeyle toprak döküldüğü anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gazeteci Murat Ağırel yaşananları “Yeşil Yamaç Sitesi. Sitenin yöneticisi yıkıma karşı dururken kepçe kafasından aşağıya toprak boşaltıyor. 1500 kişi yaşıyor sitede. Huzzak Yapı adlı firma Danıştay’da bekleyen dava olmasına ve yıkım isteğine karşı Yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen sitenin tek yolunu, çocukların oynadığı parkı, yeşil alanları yıkıyor. Güvenliği darp edip site sakinlerini tehdit ediyorlar. Bu firma, bu kişiler cesareti nereden, kimden alıyorlar?” ifadeleriyle duyurmuştu.

screenshot-26.png

screenshot-27.png

screenshot-28.png

Öne Çıkanlar
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Son Haberler
Gabon’da General Nguema geçici devlet başkanı olarak yemin etti Dünya
Gabon’da General Nguema geçici devlet başkanı olarak yemin etti
Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü transfer etti Spor
Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü transfer etti
Alerji vakaları giderek artıyor: Küresel ısınma sebeplerden biri Sağlık
Alerji vakaları giderek artıyor: Küresel ısınma sebeplerden biri
Bu tarihten itibaren memurların hesabına 32 bin 297 lira yatacak Memur ve Emekli
Bu tarihten itibaren memurların hesabına 32 bin 297 lira yatacak
Selçuk Geçer dolara benzin döküleceği o tarihi açıkladı. Dolar 15 TL birden yükselecek Ekonomi
Selçuk Geçer dolara benzin döküleceği o tarihi açıkladı. Dolar 15 TL birden yükselecek
Trabzonspor’da Batista Mendy ile son raunt Spor
Trabzonspor’da Batista Mendy ile son raunt
Jandarma'dan anız yangınına karşı broşürlü önlem Güncel
Jandarma'dan anız yangınına karşı broşürlü önlem