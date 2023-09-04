Site yöneticisinin üstüne kepçeyle toprak döküldü

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Yeşil Yamaç Sitesi’nde Danıştay’da bekleyen dava ve yıkım isteğine karşı yürütmeyi durdurma kararına rağmen çocuk parkı yıkılıyor.

Yıkıma karşı duran site yöneticisinin üstüne kepçeyle toprak döküldüğü anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gazeteci Murat Ağırel yaşananları “Yeşil Yamaç Sitesi. Sitenin yöneticisi yıkıma karşı dururken kepçe kafasından aşağıya toprak boşaltıyor. 1500 kişi yaşıyor sitede. Huzzak Yapı adlı firma Danıştay’da bekleyen dava olmasına ve yıkım isteğine karşı Yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen sitenin tek yolunu, çocukların oynadığı parkı, yeşil alanları yıkıyor. Güvenliği darp edip site sakinlerini tehdit ediyorlar. Bu firma, bu kişiler cesareti nereden, kimden alıyorlar?” ifadeleriyle duyurmuştu.