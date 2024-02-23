Sıtma ve sarılıkta kullanılan mucize ot ortaya çıktı

Doğal bitkiler sağlığımız için giderek daha önemli hale geliyor. Sıtma ve sarılık gibi ölümcül ve korkutucu hastalıklarda etkili olan sütleğen otu ise dikkat çekiyor.

Sütleğen otu, neye benzer?

Sütleğengillerden olan sütleğen otu, beyaz ve zehirli bir sıvı içeren, tek veya çok yıllık, otsu veya ağaçsı bir bitkidir. Türkiye'de 60 türü bulunmaktadır. Fazla tüketilmemesi gerekir.

Neye yarar?

Güçlü bir müshil olarak kabızlığı önler. Ayrıca sıtma ve sarılık tedavisinde de kullanılır.

Sıtma, nasıl bulaşır?

Sıtma, plazmodium denen bir parazitin neden olduğu ateşli bir hastalıktır. Parazit, dişi anofel sivrisineklerin sokmasıyla insanlara geçer. Sıtmalı kişiler yüksek ateş ve titreme yaşayarak çok hasta olurlar. Ilıman bölgelerde sıtmaya pek rastlanmaz, ancak tropik ve subtropik ülkelerde sıtma yaygındır.

Sarılık, neden olur?

Kanın rengini ve oksijen taşımasını sağlayan hemoglobin adlı yapılar, kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) ana bileşenidir. Alyuvarlar vücutta yaklaşık 120 gün yaşar. Sonra kan içinde parçalanıp yenilenirler. Alyuvarlardaki hemoglobin parçalandığında bilirubine dönüşür. Bilirubin sarı renkli bir maddedir. Karaciğer, bilirubini vücuttan atmakla görevlidir. Ancak bilirubin herhangi bir sebeple vücuttan yeterince atılamazsa kana karışır ve cilt, mukoza ve göz beyazının sararmasına yol açar.