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Sivas Divriği SYDV 2 işçi alacak

Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik görevlisi olmak üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 07:42
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Sivas Divriği SYDV 2 personel alacak

Sivas Divriği SYDV 2 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3.18 yaşını bitirmiş olmak
4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, cdimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlig değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
8. En az Ilkokul mezunu olmak
9. Divriği ilçe sınırları içerisinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak ve tarihçeli yerleşim yeri belgesi ile belgelemek,
10. Ciörevini devamlı yapmasına engel olacak, akıl sağlığı, vücut sakatlığı, özü bulunmamak. Tam teşekkülü hastaneden alınmış Ruden ve Bedenen sağlam sağlık kurulu raporu almış olmak
11. Adli ve idari soruşturma sonucunda işe başlamasına engel bir durumu bulunmamak,
12. Işe alınacak personel için iki ay deneme süresi olacaktır.


BAŞVURU İÇİN
1. Personel iş Talep Dilekçesi
2. Diplomanın ash veya onaylı sureti
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslini ibrazı zorunludur)
4. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
5. Tarihçeli yerleşim yeri belgesi
6. Adli sicil kaydı
7. Hastane veya Aile hekiminden alınmış sağlık raporu
& Erkek adaylar için ehliyet fotokopisi (aslını ibrazı zorunludur.)

 

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