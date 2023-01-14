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Sivas Gürün SYDV geçici işçi alacak

Sivas Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 17:06
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Sivas Gürün SYDV geçici işçi alacak

Sivas Gürün SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Sivas Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRAACAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3. 18 yaşını bitirmiş olma ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Yapılacak güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

5. Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6.Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özelliklere sahip olmak,

7. Gürün SYD Vakfının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde en 1 yıl süre ile ikamet ediyor olmak.

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