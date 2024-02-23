Sivas havaya düşen cemreden nasibini alamadı. Yerler beyaza büründü

Kaynak: İHA
Sivas havaya düşen cemreden nasibini alamadı. Yerler beyaza büründü
Yurdun büyük bir kısmı bahara hazırlık yaparken Sivas’ta kar yağışı etkili oldu. İmranlı ilçesi beyaza büründü.

Cemre’nin havaya düşmesi ile beraber baharın yurda geldiği müjdelenirken Sivas bu müjdeden nasibini alamadı. Sabaha karşı İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında İmranlı ilçesi beyaz gelinliğini giydi.

Sabaha karşı etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar, işe gitmek için evlerinden çıktıklarında gördükleri karşısında hayrete düştü.

Günün ilerleyen saatlerinde ise güneşin açması ile beraber yerlerde tutan kar erimeye başladı. Önümüzdeki hafta boyunca İmranlı ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklıkları eksilerde seyredecek.

aw147910-01.jpg

aw147910-02.jpg

aw147910-03.jpg

Son Haberler
PKK’nın sözde sorumlusu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı Gündem
PKK’nın sözde sorumlusu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
Avrupa'da Batshuayi çılgınlığı! Tam 6 kulüp talip oldu Spor
Avrupa'da Batshuayi çılgınlığı! Tam 6 kulüp talip oldu
Türkiye küresel sağlık teknolojilerinde merkez olacak Teknoloji
Türkiye küresel sağlık teknolojilerinde merkez olacak
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi
Peynirli şekerin içinde vida çıktı Gündem
Peynirli şekerin içinde vida çıktı
Çocukların sosyal medyada başlayan kavgası sokakta bitti: 2 yaralı Gündem
Çocukların sosyal medyada başlayan kavgası sokakta bitti: 2 yaralı
Goldman’dan Fed tahmini Ekonomi
Goldman’dan Fed tahmini