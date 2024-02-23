Sivas havaya düşen cemreden nasibini alamadı. Yerler beyaza büründü

Cemre’nin havaya düşmesi ile beraber baharın yurda geldiği müjdelenirken Sivas bu müjdeden nasibini alamadı. Sabaha karşı İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında İmranlı ilçesi beyaz gelinliğini giydi.

Sabaha karşı etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar, işe gitmek için evlerinden çıktıklarında gördükleri karşısında hayrete düştü.

Günün ilerleyen saatlerinde ise güneşin açması ile beraber yerlerde tutan kar erimeye başladı. Önümüzdeki hafta boyunca İmranlı ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklıkları eksilerde seyredecek.