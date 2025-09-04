Sivas Kongresi günleri yapay zeka ile canlandırıldı

Yayınladığı kısa filmler ve belgesellerle dikkat çeken Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kentte bir ilki gerçekleştirip yapay zeka tabanlı görsel prodüksiyon alanında önemli bir adım attı.

Filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan başlayarak Sivas'a gelişi, 108 gün boyunca Sivaslıların büyük bir vefa, fedakarlık ve sadakatle gösterdiği ev sahipliği ve 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nin tarihi önemi konu alındı.

Kongrede alınan kararlarla Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kaderini tayin ettiği vurgulanan yapım, Mustafa Kemal Atatürk'e, Sivas Kongresi'ne ve Sivas halkının hatırasına ithaf edildi. Hazırlanan film ile hem milli mücadelenin şanlı hatırasını gelecek nesillere aktarılırken hem de yapay zeka teknolojilerini tarihi değerlerin tanıtımı ve korunmasında etkin bir araç olarak kullanmak hedeflendi. Yönetmenliğini ve senaryosunu İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca'nın üstlendiği ve Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından yayınlanan film, beğeni topladı.