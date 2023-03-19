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Mecnun Otyakmaz: Bize yakışmıyor

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 20:04
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Sivasspor Başkanı Otyakmaz konuştu

Mecnun Otyakmaz: Bize yakışmıyor
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Ankaragücü'nü sahasında 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, kazanmaları gereken bir karşılaşmada iyi oynayarak 3 puanı aldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok önemli bir karşılaşmayı kazandıklarını belirterek, "Bundan önceki deplasman karşılaşmalarından maalesef puan alamamıştık. Bize yakışmıyor ama maalesef ligin dibi ile ilgili hesaplamalar yapıyoruz. Bu da dolayısıyla Ankaragücü'nü bize rakip yapıyor. Kazanmamız gereken bir karşılaşmayı kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Ligde milli maç arasına gireceklerini hatırlatan Otyakmaz, "Maalesef lig bu sezon inanılmaz derecede oyuncularımızı etkiledi. Hem Avrupa'da hem de kupada mücadele ediyor olmamız, Dünya Kupası'ndan dolayı 1 ay ara verilmiş olması, bundan sonra da depremden dolayı yine 1 ay ara verilmiş olması bizi olumsuz etkiledi. Yani oyucularımız 3-4 gün maç oynuyor, 20-25 gün dinleniyor. Yine bugün bir maç daha oynadık ve yine 20 gün bir aramız var. Bu yüzden futbolcularımıza da formsuz oldukları için kızamıyoruz. Maç eksikleri var." diye konuştu.

Otyakmaz, bundan sonra önlerinin açık olduğuna inandıklarını dile getirerek, ligi sıkıntı yaşamadan tamamlamak istediklerini kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelelerine değinen Otyakmaz, "Önümüzdeki yıl da Avrupa'ya gidebilecek olmamız bizim için çok önemli. İnanılmaz zor bir sezon yaşıyoruz. Ekonomik sıkıntılarımız da hat safhada. O yüzden hem ekonomik açıdan hem de ülkemizi temsil etme gururu açısından Avrupa'ya tekrar gitmeyi çok isteriz. Dolayısıyla kupaya asılacağız." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeleri gerektiğinin altını çizerek Fiorentina maçında sahada yaşanan olumsuzluklara değindi.

Maçta sahaya inen 2 taraftarın kendilerini Avrupa'ya mahcup ettiğini vurgulayan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Takımımız gruptan çıkmayı başardı ama maalesef tribünlerde yaşadığımız olumsuz olay, iki tane Sivas doğumlu olmayan şahsın yapmış oduğu negatif olay bizi Avrupa'ya karşı mahcup etti. O yüzden çok üzgün olduğumuzu da söylemek isterim. Bir de futbolcunun yaralanmış olması da bizim için çok üzüntü verici. Şu anda tutuklandılar. Neden bu olayı yaptıkları sorulduğunda maçın sonucunu hazmedemediklerini söylemişler. Gururlu insanlar ama şimdi orada belki de paspas yapıyorlar. O gururları ne halde merak ediyorum. Kimsenin cezaevinde olması bizi mutlu etmez ama bu tip meseleler ibret olması ve savunmamız açısından çok önemliydi. Taraftarlarımız inşallah bu olaydan ders çıkarmışlardır."

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