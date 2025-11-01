Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Eminevim Ümraniyespor sahasında Özbelsan Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Galibiyet golü 2. dakikada Engjell Hoti'den geldi.

Sivasspor, 40. dakikada 10 kişi kaldı. Bekir Böke, dönerek yapmak istediği vuruşta Ümraniyespor kalecisi Cihan Topaloğlu'na sert şekilde vurunca sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı üzerine Yiğit Arslan, Böke'yi kırmızı kartla oyundan attı.

90+1. dakikada Appindangoye'nin de kırmızı kart görmesiyle Sivasspor maçı 9 kişi tamamladı.

4 maç sonra sahadan galip ayrılan Ümraniyespor puanını 11'e yükseltirken, Sivasspor 14 puanda kaldı.

7. haftada Boluspor'u 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi, daha sonra oynadığı 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.