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Uğur Çiftçi'den depremzedelere destek

Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi, depremzedelere destekte bulundu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 18:19
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Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi'den depremzedelere destek

Uğur Çiftçi'den depremzedelere destek
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10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından afetzedelere yardım için tüm Türkiye seferber oldu. 

Demir Grup Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi de yardımda bulundu.

Uğur Çiftçi, sahibi olduğu halı saha tesisini depremzedelere açtığını duyurdu.

Uğur sosyal medya paylaşımında, "Deprem dolayısıyla maçlar oynanmayacaktır. Sığınmak için tesisimiz açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

2 halı saha ile sosyal donatılardan oluşan Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'nin, 5 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

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