Uğur Çiftçi'den depremzedelere destek

10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından afetzedelere yardım için tüm Türkiye seferber oldu.
Demir Grup Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi de yardımda bulundu.
Uğur Çiftçi, sahibi olduğu halı saha tesisini depremzedelere açtığını duyurdu.
Uğur sosyal medya paylaşımında, "Deprem dolayısıyla maçlar oynanmayacaktır. Sığınmak için tesisimiz açık olacaktır" ifadelerini kullandı.
2 halı saha ile sosyal donatılardan oluşan Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'nin, 5 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.