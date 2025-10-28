Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları bugün oynanmaya başladı.
Günün ilk maçında Nesine 2. Lig ekibi Kepez spor, Trendyol 1. Lig temsilcisi Sivasspor'u konuk etti.
9. dakikada Mbunga'nın golüyle öne geçen Sivasspor, 22. dakikada Aliou Badji'yle farkı ikiye çıkardı.
30. dakikada ağları havalandıran Kepez Spor oyuncusu Savaş Polat, ilk yarının skorunu belirledi: 1-2
Sivasspor'un 87. dakikada gelişen atağında, sağ kanattan gelen ortayı uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yapan Selim Ay, topu kendi ağlarına gönderdi.
Bu golle maçı 3-1 kazanan Sivasspor, turu geçti.