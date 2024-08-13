Sivasspor'da şok sakatlık

Kaynak: AA
Sivasspor'da şok sakatlık

Sivasspor'un yıldızı Manig'in sol arka adale kas tendonunda yırtık tespit edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un ligin ilk haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Menig'e yapılan kontrollerde futbolcunun sol arka adale kas tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Sporcunun tedavisine sağlık ekibince başlanıldığı aktarılan açıklamada "Menig'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

İlgili Haberler
Montella Kadıköy'de ortaya çıktı
Montella Kadıköy'de ortaya çıktı
Son Haberler
Evden çıkarılan kiracı yangın çıkardı iddiası Gündem
Evden çıkarılan kiracı yangın çıkardı iddiası
Konya’da kanadı kırık kartal bahçeye düştü Yerel Haberler
Konya’da kanadı kırık kartal bahçeye düştü
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne tutundu. Kadıköy'de büyük heyecan Spor
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne tutundu. Kadıköy'de büyük heyecan
İstanbul Küçükçekmece’de 205 ev hırsızlığından aranan 2 kadın tutuklandı Gündem
İstanbul Küçükçekmece’de 205 ev hırsızlığından aranan 2 kadın tutuklandı
20 yaşındaki gençten Instagram hayratı Gündem
20 yaşındaki gençten Instagram hayratı
İşçi vinçle taşındı iş güvenliği hiçe sayıldı Video
İşçi vinçle taşındı iş güvenliği hiçe sayıldı
Fenerbahçe'den son dakika golü. Kadıköy yıkıldı Spor
Fenerbahçe'den son dakika golü. Kadıköy yıkıldı