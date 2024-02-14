Sivasspor'da sürpriz ayrılık. Bülent Uygun açıkladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor’un başında bulunan Bülent Uygun, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) önemli bir açıklamada bulundu.

Takımdan ayrılmak isteyen Gambiyalı yıldız Modou Barrow hakkında konuşan Uygun, “Bir futbolcu arkadaşımız bugün yönetimden ayrılmak istediğini bildirdi. Bu durum dün gece ortaya çıktı. Bugün akşam saatlerinde de isteğini yerine getirip Modou Barrow ile vedalaşacağız. Elimizdeki kadroyla sezonu en iyi şekilde tamamlamak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.