Sivasspor'da sürpriz ayrılık. Bülent Uygun açıkladı

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Sivasspor'da sürpriz ayrılık. Bülent Uygun açıkladı
Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun, Modou Barrow ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor’un başında bulunan Bülent Uygun, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) önemli bir açıklamada bulundu.
Takımdan ayrılmak isteyen Gambiyalı yıldız Modou Barrow hakkında konuşan Uygun, “Bir futbolcu arkadaşımız bugün yönetimden ayrılmak istediğini bildirdi. Bu durum dün gece ortaya çıktı. Bugün akşam saatlerinde de isteğini yerine getirip Modou Barrow ile vedalaşacağız. Elimizdeki kadroyla sezonu en iyi şekilde tamamlamak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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