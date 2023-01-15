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Sivas'ta 5 katlı apartmanda yangın

Sivas’ta 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 16:02
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Sivas’ta 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sivas'ta 5 katlı apartmanda yangın
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Sularbaşı Mahallesi 11'inci Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, tahliye sonrası 1 saat süren çalışma yaptı. Ekipler, yangını söndürüp, kontrol altına aldı. Yangında çatı ile Alzheimer hastası Ahmet Taştan'a (90) ait teras katta hasar oluştu. Taştan, kontrol amaçlı bir süre ambulansta gözetim altında tutuldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Kaynak: DHA)

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