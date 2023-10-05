Sivas’ta 624 senede protesto çekildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2023 Ocak-Ağustos ayları arasında zamanında ödenmediği için protesto çekilen senet sayılarını ve tutarlarını açıkladı.

Sivas’ta 624 senede protesto çekildi

Verilere göre Sivas’ta bu yılın ilk 8 ayında 624 senede protesto çekildi. Protesto edilen senetlerin 79’u Ocak ayında, 81’i Şubat ayında, 71’i Mart ayında, 68’i Nisan ayında, 67’si Mayıs ayında, 87’si de Haziran ayında, 92’si Temmuz ayında, 79’u Ağustos ayında gerçekleşti.

PROTESTOLU SENET TUTARI 22 MİLYONA YAKLAŞTI

TBB Risk Merkezi protesto edilen senetlerin toplam tutarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre Sivas’ta 8 ayda protesto çekilen senet tutarı 21 milyon 786 bin 621 liraya ulaştı. Ocak - Ağustos döneminde protesto edilen senetlerin toplam tutarı ay ay şu şekilde gerçekleşti: Ocak 2 milyon 44 bin 150 lira, Şubat 2 milyon 349 bin 294 lira, Mart 2 milyon 210 bin 158 lira, Nisan 1 milyon 932 bin 175 lira, Mayıs 1 milyon 813 bin 774 lira, Haziran 2 milyon 572 bin 767 lira, Temmuz 3 milyon 805 bin 201 lira, Ağustos 5 milyon 59 bin 102 lira.

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