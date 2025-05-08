Sivas'ta doğalgaz boru hattında yangın

Kaynak: İHA
Sivas'ta doğalgaz boru hattında yangın

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası civarından geçen Ordu-Giresun doğalgaz iletim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.05 sıralarında Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası yakınlarından geçen ve Ordu-Giresun arasında doğalgaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

aw450287-02.jpg

Yaklaşık 2 metrekarelik bir alanda etkili olan yangın, BOTAŞ, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, BOTAŞ yetkililerinin boru hattı içindeki gazın tükenmesiyle birlikte onarım çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması nedeniyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmediği belirtildi.

Son Haberler
En sosyal 4 il belli oldu! Hayat daha hızlı akıyor
En sosyal 4 il belli oldu! Hayat daha hızlı akıyor
Çankaya'da ikiz kule inşaatında vinç faciası: 3 işçi yaralandı! Mart ayında mühürlenmişti...
İkiz kule inşaatında vinç faciası! Yaralılar var...
Arda Güler'den duygulandıran mektup
Arda Güler'den duygulandıran mektup
Trump merakla beklenen duyuruyu yaptı! Dünya'yı sarsacak demişti
Trump merakla beklenen duyuruyu yaptı! Dünya'yı sarsacak demişti
'Cendere'nin sahibi ünlü DJ ile mahkemelik oldu. Sosyal medyadan isyan etti
'Cendere'nin sahibi ünlü DJ ile mahkemelik oldu. Sosyal medyadan isyan etti