Sivas'ta evin 2. katına TIR çarptı. İnanılır gibi değil

Kaynak: İHA
Sivas'ta evin 2. katına TIR çarptı. İnanılır gibi değil
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde TIR'ın evin ikinci katına çarpmasıyla meydana gelen kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Kazada İ.Ş. sevk ve idaresindeki meşrubat yüklü 27 ALL 191 plakalı Mercedes marka TIR frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin 2. katına çarptı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Meşrubat yüklü tırın frenlerinde meydana gelen arıza sonucunda yokuştan süratli inmesiyle 10 metre yükseklikten uçarak Fırtına ailesine ait evin 2. katına çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi. TIR'ın eve çarpması sonucunda çıkan alevler ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, bir önceki kaza 45 gün önce gerçekleşti. 2020 yılında yaşanan bir diğer kazada ise tomruk yüklü bir kamyon freni patlayınca evin çatısına uçmuştu. Bu kaza sonrası onarılan ev yeni kazayla yeniden kullanılmaz hale geldi.

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