Sivas’ta görüntülendi! Sarp kayalıklarda keçilerin kavgası

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta görüntülendi! Sarp kayalıklarda keçilerin kavgası

Sivas’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü yaptığı çalışmada sürü halinde yaban keçileri görüntülendi. Sarp kayalar ve dik yamaçlarda gezinen ve beslenen keçilerin kavgası dron ile görüntülendi.

Yaban hayatının yoğun şekilde gözlemlendiği Sivas'ta yaban keçisi sürüleri görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sürü halinde gezinen ve zaman zaman şiddeti artan kavgaları dronla havadan görüntüledi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan yaban keçilerine yönelik görüntüleme çalışması yaptı. Sivas'ın çeşitli arazilerinde yapılan çalışmalarda sürü halinde onlarca yaban keçisi görüldü. Sarp kayalar ve dik yamaçlarda gezinen ve beslenmeye çalışan keçilerin kavgası ise dron ile havadan görüntülendi.

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Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, yaban keçisi popülasyonunun arttığını ifade ederek, "Ekiplerimizce yaban hayatının korunması ve devamı için tüm ülke sathında ve her türlü coğrafyada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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