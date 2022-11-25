Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, N.D. (32) yönetimindeki 26 ABF 772 plakalı panelvan araç Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan N.B. (56), A.D. (39) ve S.G. (50) yaralandı.



Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



- Meteoroloji Müdürlüğü çalışanları kazada yaralandı



Gürün ilçesinde meydana gelen diğer kazada ise T.C. (60) yönetimindeki 38 LB 668 plakalı pikap Kaş köyü yakınlarında devrildi.



Kazada sürücüyle araçta bulunan Ş.G. (51) ve C.G. (30) yaralandı.



Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan C.G, Sivas'a sevk edildi.



Kazada yaralanan 3 kişinin Meteoroloji Müdürlüğü çalışanları olduğu belirtildi. (AA)