Sivas’ta kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: DHA
Sivas’ta kaza: 1 ölü, 4 yaralı

kty.jpg

Kaza, bu sabah saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kangal ilçesi Sivas- Malatya kara yolu üzerinde, Çetin Dağlı yönetimindeki otomobil ile Erensoy Gülseven yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Gülseven adlı vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken yaralana 4 kişi Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmühan Gülseven'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, Ali Gülseven'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

jt.jpg

56rt.jpg

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Yalan ustası
Yalan ustası
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Son Haberler
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Kasko ve trafik sigortasında dengeler değişiyor OTOMOTİV
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Kasko ve trafik sigortasında dengeler değişiyor
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı Ekonomi
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
6 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 6 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var? Magazin
6 Kasım Pazartesi TV yayın akışında ne var? 6 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var?
THY'den flaş İsrail kararı Gündem
THY'den flaş İsrail kararı
Polise ‘Evimde hırsız var’ ihbarı yaptıktan sonra 5. kattan atladı Gündem
Polise ‘Evimde hırsız var’ ihbarı yaptıktan sonra 5. kattan atladı
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı Spor
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı Dünya
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı