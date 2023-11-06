Sivas’ta kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, bu sabah saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kangal ilçesi Sivas- Malatya kara yolu üzerinde, Çetin Dağlı yönetimindeki otomobil ile Erensoy Gülseven yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Gülseven adlı vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken yaralana 4 kişi Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmühan Gülseven'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, Ali Gülseven'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.