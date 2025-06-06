Sivas’ta kaza sonrası gaz kaçağı alarmı! Yol Trafiğe Kapandı

Kaynak: DHA
Sivas’ta kaza sonrası gaz kaçağı alarmı! Yol Trafiğe Kapandı

Sivas’ta iki otomobilin kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Gaz kaçağı nedeniyle Sivas-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatıldı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Ankara karayolu Polis Özel Harekat kavşağında meydana geldi. Ankara istikametine giden İ.Y. yönetimindeki 58 FF 381 plakalı otomobil ile kavşaktan havalimanı istikametine dönmek isteyen Y.K. idaresindeki 66 HK 264 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.Y. ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Ö.Y., S.Y., E.Y. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası 58 FF 381 plakalı otomobilde gaz kaçağı tespit edilmesi nedeniyle polis ekipleri tedbir amaçlı Sivas- Ankara kara yolu istikametini bir süre trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası, otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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