Sivas’ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas’ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Sivas İmranlı’da otomobil tıra çarptı, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yazıköy mevkisinde meydana geldi. 07 AYR 988 plakalı otomobil, seyir halindeki 96 AAN 664 yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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otomobil-park-halindeki-tira-carpti-1-824787-244133.jpg

Sivas’ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Sivas’ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Sivas’ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

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