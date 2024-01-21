Sivas’ta mobilya fabrikasında patlama: 1'i ağır, 2 işçi yaralı

Kaynak: DHA
Sivas’ta mobilya fabrikasında patlama: 1'i ağır, 2 işçi yaralı
Sivas'ta bir mobilya fabrikasında kaynak yapıldığı sırada patlama meydan geldi. Yaşanan kazada 1’i ağır, 2 işçi yaralandı.

Sivas- Erzincan karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 5’inci Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, Fabrikanın silosunda 2 işçinin kaynak yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

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Fabrikadaki işçilerin yaptığı ihbar üzerine üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında fabrikada çalışan işçilerden Y.A. (28) ve S.S. (30) yaralandı. Yaralı çalışanlar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

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1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Vücudunda ikinci derece yanık oluştuğu tespit edilen işçi Y.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı siloda soğutma çalışmaları yaparken, ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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