Sivas’ta sahte alkol operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla kentte 4 iş yeri, bir ikamet ve eklentileriyle, 1 araca operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda; 71 litre el yapımı alkol, 37,5 litre etil alkol, 114 adet alkol aroma kiti, 60 litre alkol yapımında kullanılan elektrikli kazan, 4 adet alkol yapımında kullanılan damla sakızı, 72 adet elektronik sigara, 93 paket nargile tütünü, 0,60 gram anason ve 8 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.