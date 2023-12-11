Sivas’ta sahte alkol operasyonu

Sivas’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte alkol ve kaçak sigara ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Sivas’ta sahte alkol operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla kentte 4 iş yeri, bir ikamet ve eklentileriyle, 1 araca operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda; 71 litre el yapımı alkol, 37,5 litre etil alkol, 114 adet alkol aroma kiti, 60 litre alkol yapımında kullanılan elektrikli kazan, 4 adet alkol yapımında kullanılan damla sakızı, 72 adet elektronik sigara, 93 paket nargile tütünü, 0,60 gram anason ve 8 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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