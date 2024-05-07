Sivas'ta yasadışı avlanan kişiler suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Sivas'ta yasadışı avlanan kişiler suçüstü yakalandı
Sivas’ta yasadışı avcılık yapan 3 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yasal işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri kentte koruma faaliyetlerine devam ediyor.

DKMP Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kangal ve Divriği ilçelerinde kontroller gerçekleştirdi. Yapılan Doğa Koruma ve Av Koruma Kontrol faaliyetinde, canlı mühre kullanarak kurak avı yaptığı belirlenen 3 şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

Avda canlı mühre olarak kullanılan 4 âdet kınalı keklik ile 4 adet ilmek tuzağa el koyduğu öğrenildi.

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