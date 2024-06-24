Kırım’ın Sivastopol şehrine düzenlenen füze saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi. Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, konu hakkında yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Sivastopol'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hal4e getirildiğini fakat füze parçalarının Sivastopol şehrine düştüğünü belirten Ravojayev, "Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan kişi sayısı 100'e çıktı" ifadelerini kaydetti.
Olay yerinde durumun "ağır" olduğunu vurgulayan Ravojayev, saldırının orman yangınına da yol açtığını söyledi.