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Siverek’te 4 köyün karıştığı kavga: 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 köy halkının karıştığı taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 02:48
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Siverek’te 4 köyün karıştığı kavga: 7 kişi yaralandı

Siverek’te 4 köyün karıştığı kavga: 7 kişi yaralandı
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İlçenin Gürakar Mahallesi’ne bağlı Dibekdüzü Köyü'nde yeni ekim alanı açmak amacıyla taşları temizleyen kepçe operatörünün, Dibekdüzü ve Sofice mezra halkı tarafından yapılan uyarıları dikkate almaması üzerine tartışma çıktı, tartışmada kepçe operatörü darp edildi.

Alınan bilgilere göre darp edilen kepçe operatörünün Büyükçay ve Demirci mezralarında bulunan akrabalarına telefon ederek yardım istemesi üzerine çok sayıda kişi araçlarıyla yardıma koştu. Sofice mezrası girişinde yolları kesilen Büyükçay ve Demirci mezralı vatandaşlar ile Sofice ve Dibekdüzü vatandaşları arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga meydana geldi. Kavgada 7 kişi yaralanırken, 7 araç ile bir kepçe de hasar gördü.

Olayın duyulması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve Jandarma Ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek ve çevrede bulunan Devlet Hastanelerine sevk edilirken, Jandarma hastane çevresinde ve kavganın olduğu köylerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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