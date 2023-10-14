Siverek’te dev asayiş uygulaması

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde genel asayiş uygulamalarında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan yakalanan 27 şahıs tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Siverek’te dev asayiş uygulaması

Siverek Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede huzuru sağlamaya, silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çok sayıda operasyon yaptı.

Yapılan operasyonlarda 2 bin 577 araç denetlenirken, denetimlerde 61 tabanca, bu tabancalara ait 6 bin 623 mermi, 3 uzun namlulu silah, 6 adet uzun namlulu, silah dipçiği, 90 adet şarjör, bin 560 silah mühimmatı, 2 adet dürbün, 113 muşta, 1 adet hücum yeleği, 371 kök hint keneviri, 461 gram metamfetamin, 138 gram eroin, 6 kilo 500 gram skunk, 2 kilo 458 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 27 kişi tutuklanırken, 157 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Öte yandan, toplam 11 araç trafikten men edilirken, 14 hırsızlık olayının da aydınlatıldığı öğrenildi.

aw052625-03.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Güneş yanıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Güneş yanıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı
Petrolde korkutan gelişme. Cepler yanacak Ekonomi
Petrolde korkutan gelişme. Cepler yanacak
Patlangıç otu nezleye iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Patlangıç otu nezleye iyi geliyor
Avrupa’da Filistin’e destek eylemleri yasaklanıyor Dünya
Avrupa’da Filistin’e destek eylemleri yasaklanıyor
Türkiye tek yürek santrada. Tarihi bir maç olacak Spor
Türkiye tek yürek santrada. Tarihi bir maç olacak
Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar Gündem
Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar