Siverek’te feci kaza: Kamyon otomobil ile çarpıştı. 1 ölü 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Siverek’te feci kaza: Kamyon otomobil ile çarpıştı. 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafriyat yüklü bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Siverek ilçesi Dicle Mahallesi Esmerçayır Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 DMA 199 plakalı hafriyat kamyonu ile Yakup Kırkan idaresindeki 63 ADH 762 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

aw356106-01.jpg

Kazada, araçta bulunan otomobil sürücüsü Yakup Kırkan ile birlikte Sevgi K. (34), Muhammed Ensar K. (8) ve Ömer Asaf K. (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw356106-02.jpg

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Yakup Kırkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Muhammed Ensar K.'nın hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

aw356106-03.jpg

aw356106-04.jpg

Son Haberler
İki rapçi için cinsel saldırı iddiası: Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz diyerek tehdit etmişler
İki rapçi için cinsel saldırı iddiası: Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz diyerek tehdit etmişler
Telegram'ın 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı
Telegram'ın 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı
Uşak’a kuvvetli yağış geliyor
Uşak’a kuvvetli yağış geliyor
Fenerbahçe’nin eski oyuncuları hayal kırıklığına neden oldu
Fenerbahçe’nin eski oyuncuları hayal kırıklığına neden oldu
Belgrad Ormanı'nda şafak tahliyesi! Tabelalar indirildi, kapılar levyelerle zorla açıldı
Belgrad Ormanı'nda şafak tahliyesi! Tabelalar indirildi, kapılar levyelerle zorla açıldı