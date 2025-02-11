Siverek’te kuduz alarmı: 3 kişiyi köpek ısırdı, mahalle karantiya alındı

Siverek ilçesine bağlı Divan ve Bahçe köylerinde kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bölge karantinaya alındı.

Bir köpeğin saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı, bunlardan biri yüzünden, diğerleri ise vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Yoldan geçen bir kadının köpeğin saldırısına uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Bahçe köyünde bir kadının köpeğin saldırısına uğramasıyla başladı. Emine A. yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve Diyarbakır Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aynı köpek, Divan köyünde 11 yaşındaki Emir A. ve Mesut A.'ya da saldırarak yaralanmalarına sebep oldu. Yaralı çocuklar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından, köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Divan köyü, karantina altına alındı ve köydeki kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına kuduz aşısı yapıldı. 6 ay boyunca dışarıdan hayvan girişinin yasaklandığı bildirildi.

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Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları ve şüpheli hayvan ısırığı veya saldırısı durumunda sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini belirtti.