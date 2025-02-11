Siverek’te kuduz alarmı: 3 kişiyi köpek ısırdı, mahalle karantiya alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası tespit edildi. Bir köpeğin saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı, köy karantinaya alındı ve hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

Siverek ilçesine bağlı Divan ve Bahçe köylerinde kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bölge karantinaya alındı.

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Bir köpeğin saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı, bunlardan biri yüzünden, diğerleri ise vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

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Yoldan geçen bir kadının köpeğin saldırısına uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Bahçe köyünde bir kadının köpeğin saldırısına uğramasıyla başladı. Emine A. yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve Diyarbakır Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Aynı köpek, Divan köyünde 11 yaşındaki Emir A. ve Mesut A.'ya da saldırarak yaralanmalarına sebep oldu. Yaralı çocuklar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Olayın ardından, köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Divan köyü, karantina altına alındı ve köydeki kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına kuduz aşısı yapıldı. 6 ay boyunca dışarıdan hayvan girişinin yasaklandığı bildirildi.

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Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları ve şüpheli hayvan ısırığı veya saldırısı durumunda sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini belirtti.

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