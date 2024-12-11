Elazığ'da kuduzdan ölüm! 9 yaşındaki Muhammed kurtarılamadı

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa’da, kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.

Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dünyada her yıl 59 bin kişi kuduzdan ölüyor

Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

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