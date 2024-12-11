Elazığ'da kuduzdan ölüm! 9 yaşındaki Muhammed kurtarılamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Elazığ'da 9 yaşındaki Muhammed Muaz, kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi, ailesi tarafından Şanlıurfa'ya götürüldü.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa’da, kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.

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Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

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