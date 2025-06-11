Siverek’te silahlı ve satırlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, satırlı ve taşlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Seyfioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silah, satır ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Cadde ortasında yaşanan kavgada, Abdullah S. (51) silahla, Basıl S. (21) ve Mustafa S. (35) ise bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.