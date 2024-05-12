Siverek’te sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Yeni doğduğu belirlenen erkek bebek korumaya alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtilirken bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dicle Sitesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre sokaktan geçenler, ağlayan bebek sesi duydu. Çevreyi kontrol etmeye başlayan vatandaşlar bahçe duvarının dibinde kundak içinde soğuk havaya rağmen terk edilmiş bir bebek buldu.

Ekipler tarafından hemen sağlık kontrolü yapılan bebek Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeni doğan yoğun bakımında tutulan yeni doğmuş bebeğin sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede çalışma başlatarak çocuğu terk eden kişileri bulmaya yöneldi.